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    Ограничено движение авто на двух участок дорог в Карагандинской области

    20 Февраля 2023, 21:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на двух участок дорог в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы», км 1492-1610, участок город Караганда – поселок Аксу-Аюлы.

    Для грузового и общественного автотранспорта ограничено движение на автодороге «Екатеринбург- Алматы», км 1610-1854, участок поселок Аксу-Аюлы - город Балхаш.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыли дороги местного значения в Айыртауском районе СКО.

    Также было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск», км 18-231, участок город Астана- город Щучинск.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Транспорт Безопасность Дороги Погода
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