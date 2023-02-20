Ограничено движение авто на двух участок дорог в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на двух участок дорог в Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы», км 1492-1610, участок город Караганда – поселок Аксу-Аюлы.

Для грузового и общественного автотранспорта ограничено движение на автодороге «Екатеринбург- Алматы», км 1610-1854, участок поселок Аксу-Аюлы - город Балхаш.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды закрыли дороги местного значения в Айыртауском районе СКО.

Также было введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Астана-Петропавловск», км 18-231, участок город Астана- город Щучинск.



