Ограничено автодвижение на участке дороги в ЗКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на участке дороги в Западно-Казахстанской области. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: бураном и недостаточной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Атырау-Уральск» км 371-492 участок с поселок Чапаев - город Уральск.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

«На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на западе ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении Казгидромета.