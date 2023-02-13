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      Западно-Казахстанская область

    Ограничено автодвижение на участке дороги в ЗКО

    13 Февраля 2023, 23:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничено движение автотранспорта на участке дороги в Западно-Казахстанской области. Об этом передает «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    В Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий: бураном и недостаточной видимостью введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Атырау-Уральск» км 371-492 участок с поселок Чапаев - город Уральск.

    Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

    «На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Днем на западе ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, на юго-западе области порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении Казгидромета.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Транспорт Безопасность Дороги Погода
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