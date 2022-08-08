Ограничения ввели в крупном городе Тибета из-за вспышки коронавируса

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Шигацзе, во втором по величине городе Тибетского автономного района (ТАР) КНР с населением почти 800 тыс. человек, ввели трехдневные ограничения из-за вспышки коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с понедельника, жителям г. Шигацзе запрещено покидать город, приостановлена работа различных общественных мест, а также отменены культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Заведения общественного питания работают только «на вынос».

Кроме того, запускается кампания массового тестирования на коронавирус всего населения города Шигацзе. Ограничения будут действовать в течение трех дней.

По сообщениям местных СМИ, в понедельник в административном центре ТАР – городе Лхаса – выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Многие из инфицированных прибыли в Лхасу из Шигацзе.

Как ранее сообщалось, в минувшие выходные в Тибете выявили случаи заражения коронавирусом. До этого здесь не регистрировали новых инфицированных COVID-19 в течение более 900 дней.



