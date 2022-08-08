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    • Ограничения ввели в крупном городе Тибета из-за вспышки коронавируса

    8 Августа 2022 21:09

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В Шигацзе, во втором по величине городе Тибетского автономного района (ТАР) КНР с населением почти 800 тыс. человек, ввели трехдневные ограничения из-за вспышки коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начиная с понедельника, жителям г. Шигацзе запрещено покидать город, приостановлена работа различных общественных мест, а также отменены культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Заведения общественного питания работают только «на вынос».

    Кроме того, запускается кампания массового тестирования на коронавирус всего населения города Шигацзе. Ограничения будут действовать в течение трех дней.

    По сообщениям местных СМИ, в понедельник в административном центре ТАР – городе Лхаса – выявили 18 случаев заражения коронавирусом. Многие из инфицированных прибыли в Лхасу из Шигацзе.

    Как ранее сообщалось, в минувшие выходные в Тибете выявили случаи заражения коронавирусом. До этого здесь не регистрировали новых инфицированных COVID-19 в течение более 900 дней.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    #Коронавирус в мире #Мировые новости
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