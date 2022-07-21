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    Ограничения введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону

    21 Июля 2022, 12:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с переходом в «желтую» зону по эпидемиологической ситуации в Нур-Султане будут приняты ограничительные меры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С учетом увеличения регистрации случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией среди населения города Нур-Султана и переходом в зону умеренного риска («желтую» зону) матрицы оценки эпидемиологической ситуации в столице главным санитарным врачом города Нур-Султана будут приняты следующие ограничительные меры:

    - перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы;

    - перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы;

    - рекомендуется ношение масок при посещении мест массового скопления людей (торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

    - рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.

    Столичный департамент санитарно-эпидемиологического контроля призывает всех без крайней надобности не посещать места массового скопления людей, исполнять все ограничительные рекомендации.

    «Вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции. Противостоять росту заболеваемости мы можем только пройдя вакцинацию и ревакцинацию. Вакцинируйтесь от коронавируса! Не рискуйте своим здоровьем, здоровьем своих близких», - предупредил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

    В связи с продолжающейся циркуляцией в столице штаммов «омикрон» и «стелс-омикрон» вируса Sars-Cov-2 эпидемиологическая ситуация в городе продолжает ухудшаться.

    За сутки выявления новых случаев достигло 642. На основании показателя госпитализированных в стационар по новой матрице оценки эпидемиологической ситуации город 21 июля перешел в «желтую» зону.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Астана Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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