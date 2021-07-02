Ограничения усилят в регионах «желтой» зоны по коронавирусу – МВК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова состоялось заседание Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК.

На заседании министр здравоохранения А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане после обнаружения мутации COVID-19, характерной для «Дельта» штамма.

В связи с обострением эпидемиологической ситуации вице-премьер поручил акиматам регионов принять усиленные ограничительные меры регионам, находящимся в «желтой» зоне.

Заместитель Премьер-Министра отметил, что несмотря на набранный высокий темп вакцинации населения по стране, сегодня недостаточно активно ведется работа в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.

Также акиматам поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад.

Вместе с тем, Ералы Тугжанов поручил усилить работу мониторинговых групп, особенно в Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.

По итогам мониторинга деятельности субъектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», по предложению НПП «Атамекен» было принято решение исключить на 2 недели 464 объекта, которые не проверяют статус посетителей.

Кроме того, акиматам поручено проверить более 2,4 тыс. участников «Ashyq», в которых фиксируется малое количество чекинов посетителей.

На заседании МВК первый заместитель Министерства внутренних дел Марат Кожаев доложил, что по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации - 4 уголовных дела.

Ералы Тугжанов поручил Министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.

В целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям.

В завершение заместитель Премьер-Министра дал ряд других поручений.