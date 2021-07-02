Ограничения усилят в регионах «желтой» зоны по коронавирусу – МВК
На заседании министр здравоохранения А. Цой доложил о текущей эпидемиологической ситуации в Казахстане после обнаружения мутации COVID-19, характерной для «Дельта» штамма.
В связи с обострением эпидемиологической ситуации вице-премьер поручил акиматам регионов принять усиленные ограничительные меры регионам, находящимся в «желтой» зоне.
Заместитель Премьер-Министра отметил, что несмотря на набранный высокий темп вакцинации населения по стране, сегодня недостаточно активно ведется работа в Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Также акиматам поручено усилить работу по вакцинации сельского населения посредством организации выезда мобильных бригад.
Вместе с тем, Ералы Тугжанов поручил усилить работу мониторинговых групп, особенно в Алматинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях.
По итогам мониторинга деятельности субъектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq», по предложению НПП «Атамекен» было принято решение исключить на 2 недели 464 объекта, которые не проверяют статус посетителей.
Кроме того, акиматам поручено проверить более 2,4 тыс. участников «Ashyq», в которых фиксируется малое количество чекинов посетителей.
На заседании МВК первый заместитель Министерства внутренних дел Марат Кожаев доложил, что по фактам подделки и сбыта ПЦР-тестов с начала года органами полиции возбуждено 23 уголовных дела, а по фактам подделки паспортов вакцинации - 4 уголовных дела.
Ералы Тугжанов поручил Министерству внутренних дел усилить работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся подделкой результатов ПЦР-тестов и паспортов вакцинации.
В целях подготовки к новому учебному году в традиционном формате председатель МВК дал поручения акиматам регионов заблаговременно подготовить и проверить учреждения образования на соответствие предъявляемым санитарным требованиям.
В завершение заместитель Премьер-Министра дал ряд других поручений.