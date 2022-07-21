Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Ограничения с 23 июля введут в столице в связи с переходом в «желтую» зону

    21 Июля 2022, 19:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице ввели ограничительные меры в связи с переходом в «желтую» зону по распространению КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, в опубликованном постановлении главного санитарного врача города Нур-Султана Сархат Бейсеновой отмечено:

    Акимату г. Нур-Султан, Палате предпринимателей г. Нур-Султан, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности рекомендовать:

    - ношение масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

    - перевод проведения совещаний (заседаний) с числом участников свыше 10 человек в дистанционный формат.

    Акимату г. Нур-Султан, Палате предпринимателей г. Нур-Султан, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, руководителям предприятий, организаций, субъектам предпринимательства, физическим и юридическим лицам независимо от форм собственности обеспечить:

    - соблюдение рекомендаций по ношению масок и использование антисептиков для обработки рук в общественных местах;

    - перевод на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате);

    - проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции;

    - исключение проведения мероприятий с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

    - организацию работы по проведению дезинфекционных мероприятий, бесперебойной работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха и соблюдению режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

    Управлению общественного здравоохранения г. Нур-Султан:

    -активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города.

    Акимату г. Нур-Султан, Палате предпринимателей г. Нур-Султан, управлению внутренней политики г. Нур-Султан обеспечить:

    - проведение информационного сопровождения в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах о принимаемых мерах, объяснить важность и жизненную необходимость принимаемых решений, направленных на обеспечение безопасности человека, общества и государства;

    - проведение радиоинформирования по ношению масок при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), а также в городском общественном транспорте;

    - довести настоящее Постановление до сведения всех заинтересованных государственных органов, организаций, субъектов предпринимательства и населения города.

    Районным управлениям департамента санитарно-эпидемиологического контроля г. Нур-Султан, департаменту полиции г. Нур-Султан, районным акиматам обеспечить усиленный контроль за исполнением настоящего Постановления.

    Настоящее Постановление вступает в силу с 23 июля текущего года.

    Ранее сообщалось, что Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Общество Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации