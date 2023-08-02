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    Ограничения по денежным переводам отменены в Кыргызстане

    2 Августа 2023, 20:15

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В Кыргызстане с 16 августа 2023 года денежные переводы по международной системе денежных переводов можно будет получать в валюте, отправленной отправителем. Соответствующее постановление принято правлением Национального банка КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Ограничения сняты в связи со стабилизацией ситуации на валютном рынке Кыргызстана и в целях предотвращения возможных спекулятивных операций с иностранной валютой по системам денежных переводов в стране.

    Денежные средства, отправленные по международной системе денежных переводов на территории Кыргызской Республики, будут выдаваться получателю в валюте, отправленной отправителем или любой другой отличной от нацвалюты КР. Отмечается, что отзыв или отмена денежного перевода по международной системе денежных переводов с территории Кыргызстана будет осуществляться в той валюте, в которой был отправлен денежный перевод.

    Ранее сообщалось, что 18 апреля 2022 года Национальный банк Кыргызской Республики ввел временные изменения в Правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в целях обеспечения экономической безопасности и минимизации неблагоприятных последствий, связанных с оттоком наличных долларов США за пределы страны. Выдача денежных средств, поступивших по международной системе денежных переводов, на территории КР получателю производилась только в валюте страны-отправителя либо в национальной валюте – сом.

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

    Экономика Кыргызстан Мировые новости
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