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    Ограничения на вывоз зерна и муки сняты в Казахстане

    1 Сентября 2022, 08:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшей 31 августа 2022 года под председательством и.о. заместителя Премьер-Министра РК – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, принято решение о снятии ограничений на вывоз зерна и муки и установлении квоты на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    По данным Министерства сельского хозяйства, озвученным на заседании МВК, в Казахстане ожидается хороший урожай зерновых. В этом году планируется собрать более 13 млн тонн пшеницы, что превышает прошлогодний урожай на 12%. Для внутреннего потребления требуется около 6,5 млн тонн. По итогам всестороннего обсуждения целесообразности снятия количественных ограничений (квот) на вывоз пшеницы и меслина, пшеничной муки с представителями заинтересованных госорганов, НПП РК «Атамекен», Зернового союза, Союза зернопереработчиков, руководителем национального агродвижения Шопан-Ата, а также на основании прогнозных данных МСХ, решено снять ограничения на вывоз зерна и муки с 10 сентября 2022 года. Данное ограничение введено приказом Министерства сельского хозяйства с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

    Министерству сельского хозяйства поручено вести мониторинг вывоза зерна и проработать вопрос по дальнейшему регулированию экспорта зерна и муки. Также в ходе заседания одобрено установление количественного ограничения (квот) на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота, за исключением маточного поголовья.

    По данным статистики, на 1 августа 2022 года численность крупного рогатого скота составляет 9,4 млн голов, в том числе — 4,5 млн голов коров, приплод составил 3,2 млн голов. Принято решение об установлении квоты на вывоз бычков в размере 60 тыс. голов, или 9% от общего поголовья, а также 120 тыс. голов баранчиков, или 10% от общего поголовья.

    С 21 января по 21 июля 2022 года действовал запрет на вывоз крупного рогатого и мелкого рогатого скота.

    Ранее Минсельхоз предлагал рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки, так как в сентябре могут вновь открыться зарубежные рынки.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство Минторговли
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