Ограничения на ввоз мяса птицы из Казахстана в Кыргызстан неправомерные - МСХ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничения введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области снят 19 сентября 2018 года»,- говорится в сообщении.

В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными.

«Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики», сообщили в ведомстве.