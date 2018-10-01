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Ограничения на ввоз мяса птицы из Казахстана в Кыргызстан неправомерные - МСХ РК

10 Октября 2018 13:27 114
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Ограничения на ввоз мяса птицы из Казахстана в Кыргызстан неправомерные - МСХ РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ограничения введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК. 

«В Алматинской области за последние 10 лет болезней птиц не зафиксировано. Карантин по болезни Ньюкасла птиц объявленный в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области снят 19 сентября 2018 года»,- говорится в сообщении. 

В этой связи ограничения, введенные Кыргызской Республикой на ввоз мяса птицы и яиц из Алматинской и Северо-Казахстанской областей являются неправомерными.

«Соответствующее письмо направлено в адрес Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики», сообщили в ведомстве. 

 

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Ключевые слова: Кыргызстан, Сельское хозяйство, Минсельхоз,
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