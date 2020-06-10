Ограничения на поездки в ЕС могут быть частично сняты в начале июля

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Ограничения на поездки в ЕС для граждан третьих стран могут быть частично сняты в начале июля. Об этом в среду в ходе пресс-конференции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Европейская комиссия на этой неделе обратится к странам Евросоюза с предложением «постепенной и частичной» отмены ограничений на «несущественные поездки» граждан третьих стран в ЕС с учетом «ряда принципов и критериев», проинформировал Боррель.

Большинство государств ЕС в прошлую пятницу предложили продлить действующие ограничения на внешних границах блока из-за пандемии коронавируса по меньшей мере до 1 июля.

Запрет на «несущественные поездки» в ЕС и Шенгенскую зону действует с середины марта. Исключения сделаны для отдельных категорий, в том числе для граждан ЕС и членов их семей, лиц, имеющих право на долгосрочное проживание, путешествующих по семейным обстоятельствам, дипломатов, медиков и ученых, помогающих бороться с коронавирусом.



