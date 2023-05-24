Ограничения на подачу питьевой воды ввели в районе Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В селе Заречное и городе Тобыле с сегодняшнего дня вводятся ограничения по времени на подачу питьевой воды, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Костанайского района.

Ограничения, как заверили в акимате, носят временный характер. Они связаны с поливом и большим разбором питьевой воды жителями села Заречное.

«Подрядная организация ТОО «Лайф строй инвест» приступила к завершающему этапу работ на участке между городом Костанаем и селом Заречное в рамках проекта «Строительство соединительного водовода от города Костаная до села Заречное, с реконструкцией КНС, и подключением села Октябрьское Костанайского района». Осталось установить счетчик, провести промывку и дизинфекцию труб. По графику производственных работ до 1 июня подрядная организация обязуется завершить работы по подводу питьевой воды от города Костаная до села Заречное»,- сообщили в акимате.



