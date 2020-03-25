Ограничения на передвижения граждан ввели в Армении

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - В Армении в рамках ужесточения режима ЧП введены ограничения на свободное передвижение граждан. Согласно решению действующей на время режима ЧП комендатуры, по всей территории республики устанавливается обязательная самоизоляция граждан с некоторыми исключениями. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-премьер Армении, комендант на время режима ЧП Тигран Авинян подписал решение об ограничении свободного передвижения граждан, действие которого распространяется на всю территорию республики.

«С целью предотвращения распространения инфекции, ограничить право людей на свободное передвижение по всей территории Армении и установить обязательную самоизоляцию лиц в местах постоянного проживания или в другом месте по их выбору, ограничив прямой контакт с другими лицами», - говорится в тексте решения.

В то же время решение предусматривает ряд исключений. В частности разрешаются выезд на рабочее место и возвращение домой для работников предприятий, чья деятельность не подпадает под запрет. Разрешается также посещение магазинов, аптек, сельскохозяйственных рынков, больниц и других медицинских учреждений, мест жительства или проживания лиц, нуждающихся в уходе, а также мест панихиды и похорон. Кроме того, один раз в день в непосредственной близости от места проживания разрешаются физические упражнения (пробежки) или езда на велосипеде продолжительностью не больше одного часа.

Во всех вышеуказанных случаях решением коменданта гражданам предписано иметь при себе паспорт или иной документ, подтверждающий личность, а также специальную анкету.

Полиция Армении, обратившись к гражданам с призывом соблюдать решение комендатуры и выходить из дома только в случаях крайней необходимости, приступила к патрулированию улиц.

фото: newsarmenia.am