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    Ограничения на Курбан айт - постановление главного санврача Нур-Султана

    14 Июля 2021, 22:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление об ограничительных мероприятиях в дни празднования мусульманского праздника Курбан айт в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Главный государственный санитарный врач города Нур-Султана постановляет:

    Жителям и гостям Нур-Султана строго соблюдать следующие требования:

    1.1. запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, посвящённых празднованию Курбан айта, в том числе на дому.

    Акимату города Нур-Султан, Палате предпринимателей города Нур-Султан (по согласованию), Управлению по делам религий города Нур-Султан, руководителям религиозных объединений города Нур-Султан, руководителям районных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан обеспечить:

    2.1. запрет на проведение массовых мероприятий, в том числе коллективной молитвы «Айт намаз», включая мероприятия на открытом воздухе на территории мечетей;

    2.2. организацию и проведение обряда жертвоприношения в режиме онлайн (через сайт qurban2021.kz), в специально отведенных местах (убойных пунктах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, социальной дистанции и обязательным ношением масок, исключив массовое скопление людей.

    Постановление вступает в силу с 14 июля.

    Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

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