Ограничения из-за бруцеллеза скота действуют в трех селах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области зарегистрировали 63 случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления ветеринарии, вспышка наблюдается в селе Ленинском, где выявили девять больных голов скота. В населенном пункте ввели ограничительные мероприятия. Пока здесь не производят закуп молока, мяса и запрещено вывозить сельхозпродукцию.

Всего по области ограничения действуют в трех населенных пунктах: Ленинское и Камышлово Аккайынского района и на трех улицах села Талшик Акжарского района. Снимут их после полного обследования скота.

С начала года по области выявили 170 голов КРС, положительно реагирующих на бруцеллез, в пяти районах. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость ниже в четыре раза.