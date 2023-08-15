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    Ограничения из-за бруцеллеза скота действуют в трех селах СКО

    15 Августа 2023, 23:33

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Аккайынском районе Северо-Казахстанской области зарегистрировали 63 случая заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления ветеринарии, вспышка наблюдается в селе Ленинском, где выявили девять больных голов скота. В населенном пункте ввели ограничительные мероприятия. Пока здесь не производят закуп молока, мяса и запрещено вывозить сельхозпродукцию.

    Всего по области ограничения действуют в трех населенных пунктах: Ленинское и Камышлово Аккайынского района и на трех улицах села Талшик Акжарского района. Снимут их после полного обследования скота.

    С начала года по области выявили 170 голов КРС, положительно реагирующих на бруцеллез, в пяти районах. По сравнению с прошлым годом, заболеваемость ниже в четыре раза.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Сельское хозяйство
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