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    Ограничения движения сняты на 11 участках республиканских трасс

    6 Марта 2023, 16:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с улучшением погодных условий ограничения движения сняты на 11 участках республиканских трасс. Проезд обеспечен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    В Костанайской области движение восстановлено:

    «Екатеринбург-Алматы» км. 686-729, уч. п.Сарыколь-гр.СКО.

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108-218 уч. п.Аулиеколь-п. Октябрьское

    В СКОоткрыты участки:

    «Екатеринбург-Алматы» км. 729-835, уч. гр.Костанайской обл. - с.Чистополье.

    «Жезказган-Петропавловск» км. 595-835, уч. гр.Акмолинской обл.-с.Николаевка.

    «Кокшетау-Рузаевка» км. 61-196, уч. гр. Акмолинской обл.-с.Рузаевка..

    «Подъезд к м.к. Карасай батыр» км. 0-24, уч. с.Саумалколь-Подъезд к м.к. Карасай батыра

    «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 111-131, уч. с. Молодогвардейское -с.Ильич.

    «Рощинское-Корнеевка-Волошинка» км. 0-86, уч. с.Рощинское -с. Волошинка

    «Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км. 0-119, уч. с.Волошинка-с.Тимирязево.

    «Тимирязева-Сарыколь-гр. Костанайской области» км. 0-32, уч. с. Тимирязева –гр. Костанайской обл.

    В Акмолинской области движение восстановлено:

    «Кокшетау-Рузаевка» км 0-61, уч. г.Кокшетау-гр.СКО.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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