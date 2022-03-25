Ограничения для электросамокатов прокомментировали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк высказался об ограничениях для электросамокатов, в частности о том, какие меры принимаются ведомством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По тротуарам становится небезопасно ходить простым пешеходам. Как будет изменена ситуация? Что МВД решило по самокатам, мотоциклам и мопедам?» - спросил на брифинге журналист.

Алексей Милюк ответил, что проблема актуальна.

«Министерство внутренних дел поднимало вопрос о необходимости ведения регулятивного порядка использования электросамокатов, то есть транспортных средств на электронной тяге. Чтобы ввести соответствующие нормы, необходимо внести изменения в законодательство. Для этого сейчас министерством совместно с заинтересованными государственными органами прорабатываются различные формы ответственности. К сожалению, вопрос до конца не решен. Проводятся консультации, изучается ведущий международный опыт. Вопрос не снят с повестки Министерства внутренних дел РК», - сказал А. Милюк.

По словам спикера, при переходе на сервисную модель, чтобы понять, что действительно волнует местное сообщество, были созданы специальные межведомственные группы. Они исследуют первостепенные причины и вырабатывают рекомендации для их устранения.

«Мы начнем снизу: что нужно сделать, чтобы было наиболее безопасно ходить по тротуарам. В дальнейшем на основе анализа будут приняты окончательные решения», - добавил он.