Ограничений по максимальной сумме займа по программе «Бақытты отбасы» не будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отбасы банк по программе «Бақытты отбасы» уже сформировал список участников. Ключевыми критериями для отбора была дата постановки на очередь в местном акимате и категория постановки. Свой статус участники программы могут увидеть в личном кабинете на портале otbasybank.kz, передает МИА «Казинформ».

Для кредитования казахстанских семей по льготным условиям из республиканского бюджета в этом году был выделен 51 млрд тенге. Деньги уже поступили в Отбасы банк. На эти средства будет прокредитовано порядка 5 000 семей.

Согласно утвержденной постановлением Правительства РК 23 сентября 2022 года Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года, в условия программы внесен ряд положительных изменений.

Теперь в «Бақытты отбасы» наряду с многодетными семьями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, принять участие смогут казахстанцы, состоящие в очереди на жилье по категориям «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей» и «лица с инвалидностью I и II группы». Представители новых категорий подать заявки на участие в программе «Бақытты отбасы» смогут при объявлении очередного конкурса.

Еще одно положительное нововведение – в программе « Бақытты отбасы» не будет ограничений по доходу. Ранее было такое требование, что доход на каждого члена семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 3,1 кратной величины прожиточного минимума или 115 905 тенге. Если, например, зарплата главы многодетной семьи на 200 тенге будет превышать установленную норму, то эта семья не сможет претендовать на доступный заем, а значит не решит свой жилищный вопрос.

Также программа «Бақытты отбасы» не будет ограничивать участников по максимальной сумме займа. Ранее, в зависимоти от региона, она составляла от 10 до 15 млн тенге. Теперь сумма кредита будет исходить от стоимости квартиры и формируется от цены за 1 кв.м жилья.

Согласно принятой Концепции, приняты следующие ценовые параметры 1 кв.м жилья в чистовой отделке:

не более 290 тыс. тенге в городах Астана, Алматы и их пригородных зонах;

не более 240 тыс. тенге в Атырауской и Мангистауской областях

не более 220 тыс. тенге в городе Шымкенте, в Костанайской, Туркестанской, Карагандинской и Улытауской областях

не более 200 тыс. тенге в Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Абайской областях

не более 180 тыс. тенге в Актюбинской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской и Жетысуской областях.

Социальное жилье будет соответствовать 3-4 классу комфортности и максимальная площадь квартиры не будет превышать 80 кв.метров.

Недвижимость должна приобретаться в том регионе, где заемщик стоит в очереди на жилье.

Важно, что теперь по программе «Бақытты отбасы» можно будет приобрести только социальное кредитное жилье, построенное по линии местных акиматов. Выбрать его можно будет на портале otbasybank.kz (соответствующие объекты на платформе появятся в ближайшее время). Для выбора жилья и для ожидания сдачи такого жилья в регионе (если на момент подачи заявки не было готового жилья на портале) участнику программы будет дано время до конца февраля 2023 года. До этого момента заявка участника будет сохранена.

Ставка по займу по «Бақытты отбасы» остается прежней – 2% годовых, минимальный первоначальный взнос – 10%. Максимальный срок кредитования – до 20 лет. Чтобы получить заем, участникам программы нужно будет подтвердить свою платежеспособность.

За три года реализации программы «Бақытты отбасы» новоселье уже справили более 14 700 казахстанских семей.

Реализация льготного кредитного жилья в Казахстане, согласно Концепции, будет продолжена в рамках программы «2-10-20» (программа «Бақытты отбасы») и «5-10-20» (программа «Шаңырақ»).

По программе «5-10-20» жилье смогут приобрести все категории граждан, стоящие в очереди на жилье в местных акиматах. Ограничений по доходу не будет. Главное - участникам программы подтвердить свою платежеспособность. Можно будет приобрести только социальное кредитное жилье, построенное по линии местных акиматов.





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