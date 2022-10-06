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    Ограничение свободы на ее лишение заменили сразу пятерым жамбылским осужденным

    6 Октября 2022, 22:31

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ранее нарушившие закон жители Жамбылской области и избежавшие лишения свободы, не прошли испытательный срок - пробацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в службе пробации города Тараза департамента уголовно-испытательной системы Жамбылской области прошло судебное онлайн-заседание о замене меры наказания в виде ограничения свободы пятерым подучетным.

    Выяснилось, что подучетные неоднократно нарушали требования пробационного контроля - не приходили на регистрацию, отсутствовали по месту жительства во время проверок, не исполняли требование принудительного труда.

    Сотрудники службы пробации неоднократно выносили этим пятерым подучетным предупреждения о замене наказания на лишение свободы. Однако и это не помогло, подучетные продолжали нарушать установленные правила пробационного контроля. Учитывая высокие риски совершения данными подучетными правонарушений общественного порядка, преступления, сотрудники службы пробации направили материалы в суд.

    Рассмотрев материалы дела, суд вынес решение о замене наказания «ограничение свободы» на «лишение свободы», отмечают в правоохранительном ведомстве.

    «Пробационный контроль предполагает коррекцию поведения подучетных лиц для того, чтобы предупредить совершение ими новых уголовных правонарушений, - пояснила руководитель пресс-службы департамента полиции Жамбылской области. – При этом ставится цель оказания социально-правовой помощи подучетным лицам, исполнения определенных законом видов наказаний, не связанных с лишением свободы, и, конечно, контроль. В случае нарушения предписанных правил пробации следует неминуемое наказание. Казахстан в своей практике пробации учитывает опыт других стран, рекомендации различных международных и организаций, экспертов-правоведов».

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Суды Пенитенциарная система
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