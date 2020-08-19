Ограничение работы мечетей продлили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области продлены ограничения в работе мечетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

«Карантинные меры продлевается в мечетях региона. Они приняты для недопущения распространения опасного вируса среди населения. Призываем граждан с пониманием и терпением отнестись к этому вопросу», - сказал на брифинге в региональной службе коммуникаций представитель Духовного управления мусульман Казахстана по Туркестанской области Мусабек Актамберды.

По его словам, ДУМК рекомендовало восстановить работу мечетей с соблюдением требований карантина.

«Как известно, на заседании Государственной комиссии был рассмотрен план поэтапного снятия карантинных мероприятий. В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране были высказаны предложения по упрощению ограничительных мероприятий. Также известно, что в числе запрещенных центров для открытия находятся религиозные объекты. В настоящее время по данному вопросу было дано повторное предложение. В связи с рекомендациями предполагается поэтапное открытие мечетей. Есть большая надежда, что наши мечети в скором времени начнут открываться», – сказал М. Актамберды.



Также имам области отметил, что такие ограничения были приняты не только в нашей стране, но и в других странах. В то же время, благодаря таким мерам удалось предотвратить распространение опасного вируса. Необходимо набраться терпения и соблюдать все меры предосторожности.

