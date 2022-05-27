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    Ограничение на продажу топлива для иностранных автомобилистов ввели в Венгрии

    27 Мая 2022, 14:41

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В связи со сложной ситуацией на энергетических рынках Евросоюза, правительство Венгрии ввело повышенные цены при продаже топлива иностранным гражданам, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Венгерские СМИ передают, что глава офиса правительства Венгрии Гергей Гуляш в четверг призвал к защите экономики страны в ходе заседания кабинета министров. Он объявил, что с 27 мая текущего года только автомобили с венгерскими регистрационными номерами могут заправляться топливом по сниженной цене.

    Речь идет о заправке на АЗС, где правительство субсидирует скидки на горючее. По словам руководителя офиса премьер-министра, в Венгрии появилось такое явление, как «бензиновый туризм», когда автолюбители из соседних стран Евросоюза приезжают в Венгрию для заправки своих авто по сниженным ценам.

    Так, правительство Венгрии поддерживает цену в 480 форинтов (около 560 тенге за 1 литр), в то время как в Европе средние цены 700-900 форинтов (800-1000 тенге за литр).

    С пятницы только автомобили с венгерскими регистрационными номерами могут заправляться по цене 480 форинтов; иностранцы будут заправляться, но по рыночным ценам.

    Гергей Гуляш подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы обеспечить социальные расходы в Венгрии: выплачивать семейные пособия, пенсии; правительство также представило в парламент бюджет, защищающий достижения последних лет.

    Кроме того, правительство Венгрии считает, что существует опасность гуманитарной катастрофы из-за ситуации в Украине, экономические последствия которой могут серьезными.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Венгрия Евросоюз Нефть Европа Мировые новости
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