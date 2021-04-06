Ограничение на передвижение жителей вводят после полуночи в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области, в котором прописано, что ограничивается передвижение жителей по территории населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области».

Подпункт 1) пункта 1 в постановлении дополняется абзацем:

«Ограничение на передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

В случаях необходимости передвижения в указанное время: выезд жителей области на личном автотранспорте в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, а также лицам, работающим в ночную смену необходимо оставить заявку по телефону «109» либо зарегистрироваться на сайте STOPCOVID.KZ.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.