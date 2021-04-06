Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Ограничение на передвижение жителей вводят после полуночи в ЗКО

Автор:  
Арайлым Мұрат
6 Апреля 2021, 19:49
Ограничение на передвижение жителей вводят после полуночи в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области, в котором прописано, что ограничивается передвижение жителей по территории населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня вышло новое постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Западно-Казахстанской области от 18 марта 2021 года №8 «Об усилении ограничительных карантинных мерах на территории Западно-Казахстанской области».

Подпункт 1) пункта 1 в постановлении дополняется абзацем:

«Ограничение на передвижения жителей по территории населенных пунктов ЗКО с 00:00 часов до 06:00 часов, за исключением сотрудников местных исполнительных, правоохранительных органов, скорой и неотложной медицинской помощи, государственных медицинских учреждений, санитарно-эпидемиологической службы, пожаротушения, аварийно-спасательные и аварийно-технические службы, а также работников обеспечивающих производственный процесс стратегических объектов и объектов жизнеобеспечения.

В случаях необходимости передвижения в указанное время: выезд жителей области на личном автотранспорте в медицинское учреждение по экстренному случаю, в целях приобретения лекарственных препаратов и медицинских изделий в аптеках, а также лицам, работающим в ночную смену необходимо оставить заявку по телефону «109» либо зарегистрироваться на сайте STOPCOVID.KZ.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.


Западно-Казахстанская область   Здравоохранение   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай