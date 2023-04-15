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    Ограничение движения сняли на 6 участках дорог в Акмолинской и Костанайской областях

    15 Апреля 2023, 14:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 6 участках республиканских автодорог сняты ранее введенные временные ограничения движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КазАвтоЖол.

    По данным компании, движение восстановлено на трассах Акмолинской и Костанайской областей.

    Акмолинская область:

    «Екатеринбург-Алматы» км. 917-1003, уч. п.Жаксы-г.Атбасар;

    «Жаксы-Есиль-Бузулык» км. 0-82, уч. п.Жаксы-п.Бузулук;

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 232-260, уч. гр. Костайской обл. - с. Сурган;

    «Жезказган-Петропавловск» км. 377-569, уч. Гр. Костанайской обл. - п.Знаменка.

    Костанайская область:

    «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км. 219-232, уч. п. Октябрьский - гр. Акмолинской обл.;

    «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377, уч. г. Аркалык - гр. Акмолинской обл.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Костанайская область Транспорт
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