Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.38 eur/kzt 483.58

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 64.95
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ограничение движения для всех видов транспорта снято на трассах Абайской области

    29 Ноября 2022, 08:31

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Акимат Абайской области сообщил о снятии ограничения движения для транспорта по всем участкам дорог областного, республиканского и международного значения на территории области, введенного ранее из-за погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «С 8-ми утра в связи с улучшением погодных условий открывается движение для грузового автотранспорта с прицепом и полуприцепом, легковых автомобилей, пассажирских автобусов по всем участкам автомобильных дорог областного значения. Снимается ограничение движения для автотранспорта с дизельными двигателями и пассажирского автотранспорта по всем участкам автодорог республиканского и международного значения области Абай», - говорится в публикации пресс-службы в Telegram-канале.
    Акимат Транспорт Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Две машины ушли под лед в Карагандинской области
    Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 8 городах Казахстана
    Морозы сохранятся на большей части Казахстана
    Трассу Тараз – Шымкент закрыли из-за сильного гололеда
    Популярное
    1 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
    2 Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
    3 Житель Темиртау осужден за пропаганду терроризма – КНБ РК
    4 Айбек Дадебаев назначен Управляющим делами Президента РК
    5 Марат Омаров назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции
    Новости партнеров