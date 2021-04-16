Ограничен допуск встречающих и провожающих на вокзалах в «красной» зоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан ограничен доступ для встречающих и провожающих лиц на вокзалах, находящихся в «красной» зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

«Поэтому просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Всю информацию по ситуации с коронавирусной пандемией можно узнавать по телефону горячей линии Министерства здравоохранения РК – 1406 и на сайте coronavirus2020.kz. Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и в пути следования, при всем вопросам обращаться на вокзале - к дежурному по вокзалу, в поезде – к проводнику вагона», - говорится в сообщении пресс-службы АО «НК «ҚТЖ».

Ранее сообщалось об ограничении допуска провожающих и встречающих в казахстанских аэропортах.