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    20:29, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Ограничен допуск встречающих и провожающих на вокзалах в «красной» зоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан ограничен доступ для встречающих и провожающих лиц на вокзалах, находящихся в «красной» зоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

    «Поэтому просим пассажиров заранее планировать свои поездки и уточнять санитарно-эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Всю информацию по ситуации с коронавирусной пандемией можно узнавать по телефону горячей линии Министерства здравоохранения РК – 1406 и на сайте coronavirus2020.kz. Просим пассажиров соблюдать масочный режим на территории вокзалов и в пути следования, при всем вопросам обращаться на вокзале - к дежурному по вокзалу, в поезде – к проводнику вагона», - говорится в сообщении пресс-службы АО «НК «ҚТЖ».

    Ранее сообщалось об ограничении допуска провожающих и встречающих в казахстанских аэропортах.


    Теги:
    Туризм Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт КТЖ Главная
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