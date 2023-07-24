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    Ограничат ли въезд частного транспорта в Астану к 2035 году – ответ акимата

    24 Июля 2023, 17:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В проекте Генерального плана города Астаны, опубликованном на сайте Министерства экологии и природных ресурсов, указано, что вопрос строительства развязок на подъездных путях к 2035 году является актуальным для регулирования транспортного потока в столице. Если такие перекрестки будут построены, будет ли ограничен въезд в город незарегистрированного личного транспорта? На такой вопрос редакции ответил заместитель руководителя управления архитектуры и градостроительства и земельных отношений города Астаны Аян Смагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается регулирования въезда автомобилей в город, то в мировом опыте известны различные средства управления транспортным спросом, направленные на оптимальное использование инфраструктуры крупных городов и устойчивое развитие. Такие инструменты унифицированы, но могут быть некоторые отличия для конкретного города. Транспортная развязка – одно из средств управления транспортным спросом, позволяющее оставить личный автомобиль на окраине города, совершая дальнейшие перемещения в городском общественном пассажирском транспорте. Введение запретов или ограничений определяется не только видом транспорта (например, пробки на въезде в город), но и многими факторами, такими как социально-экономическая ситуация в определенный период времени», — пишет Аян Смагулов.

    Замглавы ведомства также отметил, что проблема ограничения въезда личного автотранспорта в Астану не входит в компетенцию разработчиков Генплана.

    «Такие задачи не входят в рамки Генплана и могут быть определены на следующих этапах проектирования транспортной системы города», — добавил он в своем ответе.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Транспорт
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