Оградить себя от ковид-мошенников призывает казахстанцев МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МВД РК созданы специальные мониторинговые группы, которые выявляют и отрабатывают, размещаемые в социальных сетях и мессенджерах, объявления по продаже поддельных документов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По результатам мониторинга полицией выявлено 46 таких объявлений, где за определенную сумму предлагаются поддельные паспорта вакцинации, либо бланки анализов с положительными или отрицательными результатами тестов. На этих ресурсах распространяются объявления о продаже медицинских справок и сертификатов вакцинации на территории Российской Федерации, Украины, Индии и США.

К примеру, по Российской Федерации поддельные сертификаты оцениваются в 7-20 тысяч рублей, справка о прохождении ПЦР-теста или наличии антител – от 550 до 4,5 тысяч рублей. По Индии сертификаты о вакцинации предлагаются от 5 тысяч рупий (около 30 тысяч тенге). Кроме того, в выявленных объявлениях специалистами в основном прослеживаются мошеннические схемы, направленные на получение предоплаты. В подтверждение о якобы прохождении первого этапа вакцинации мошенники присылают уведомления с посторонних почтовых ящиков, не относящихся к официальным ресурсам госорганов. После чего требуют предоплату за второй этап и исчезают.

Анализ ряда публикаций выявил использование мошенниками карт зарубежных банков, а «продавцы» часто используют виртуальные телефонные номера, которые постоянно меняют. Характерно, что обманутые люди не обращаются в правоохранительные органы, так как сами пытались нарушить закон, приобретая поддельные документы. Выявленные зарубежные ресурсы направлены в уполномоченный орган для блокирования доступа казахстанским пользователям.

В этой связи, МВД обращается к казахстанцам: «Не позволяйте вовлекать себя в уголовный процесс и оградите от этого своих родных и близких».

