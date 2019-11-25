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    Ограблена крупнейшая сокровищница Европы

    25 Ноября 2019, 21:02

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В немецком Дрездене полиция расследует масштабное ограбление музея «Зеленый свод», где хранится всемирно известная коллекция драгоценностей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Как сообщает издание, воры проникли в музей через окно в понедельник утром. После ограбления преступники скрылись на автомобиле.

    Были украдены по меньшей мере три «бесценных» ювелирных набора XVIII века.

    Электроснабжение музея было отключено из-за произошедшего неподалеку пожара, который стал причиной отключения от электричества целого района.

    Возможная связь между этими двумя инцидентами расследуется.

    Несмотря на отключение электричества, двух грабителей зафиксировала камера видеонаблюдения. Тем не менее, в полиции считают, что преступников могло быть больше.

    Поиски злоумышленников продолжаются. Правоохранители досматривают автомобили на дорогах.

    Музей «Зеленый свод», как считается, имеет самую богатую коллекцию художественных ценностей в Европе.

    Здесь выставлены около 3 тыс. ювелирных украшений из золота, серебра, драгоценных камней, произведения искусства из слоновой кости и другие шедевры.

    Здание музея было повреждено во время Второй мировой войны, но впоследствии было отремонтировано.

    С момента своего открытия в сентябре 2006 года коллекция была одним из самых популярных туристических достопримечательностей Дрездена.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Происшествия Германия
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