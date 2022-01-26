Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане

    26 Января 2022, 11:31

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения сотрудников криминальной полиции управления полиции города Туркестана попали двое мужчин из Усть-Каменогорска, которые остановились в одной гостиниц г. Кентау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Задержание одного из них, оперативники провели в Туркестане при сбыте в ломбард похищенного.

    «Нами установлено, что молодой человек ранее был судим за разбой», - сообщил заместитель начальника ДП Туркестанской области по следствию полковник полиции Асылжан Калдарбеков.

    Со слов самого же подозреваемого, он с другом прибыл в Алматы 5 января. В результате погромов мародеры ограбили один из магазинов Kcell Activ, где унесли с собой пять телефонов Samsung, две пары беспроводных наушников и смарт-часы Apple watch. Тем самым нанесли материальный ущерб на миллион тенге. Потом с целью скрыться от уголовного преследования уехали домой. Три телефона мародеры успели сбыть в Усть-Каменогорске, а деньги потратить на собственные нужды. Затем, воспользовавшись тем, что везде сняты блокпосты, прибыли в Туркестанскую область на такси.

    «По факту сейчас проводится досудебное расследование по ст.188 УК РК «Кража». Подозреваемый находится под стражей. В качестве вещественного доказательства у него изъята часть похищенного. В ходе досудебного расследования мы намерены установить всю картину преступления« - заключил полковник Калдарбеков.

    Полицейскими проводятся мероприятия направленные на розыск и задержание подельника подозреваемого лица.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус