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    Огонь единства зажгли на горе Отпан в Мангистау

    14 Марта 2022, 14:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В историко-культурном комплексе «Адай ата - Отпан тау» состоялась церемония зажжения Огня единства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Нурлан Ногаев поздравил всех мангистаусцев с этим светлым праздником, отметив символичность «Огня единства», которая выражена в сплоченности, согласии, патриотизме, любви к родине и преданности к своим истокам.

    «Огонь на вершине зажигается, в первую очередь, как дань памяти предкам, отдавшим свои жизни на пути к свободе, к суверенитету нашей страны. Он символизирует единение народа. Как говорил Президент страны, Касым-Жомарт Токаев - провозгласив независимость, мы исполнили многовековую мечту наших предков. Пусть наш путь, который испокон веков был началом обновления и созидания, опорой страны и единства, благополучия и процветания, принесет стране успех. Пусть сегодняшний «Огонь единства» станет символом нашей сплоченности. Не делясь на рода, жузы, национальности - все мы преданно служим нашей общей родине. С праздником Амал! Пусть наше единство будет крепким,а независимость - вечной основой государства», - сказал аким области Нурлан Ногаев.

    Праздник Амал несет большой духовный смысл. В это время жители благодарят предков за то, что проводили зиму без потерь в семье и хозяйстве, поздравляют друг друга с приходом весны и прощают обиды.

    А традиция зажигать огонь на самой высокой вершине Мангистау идет из глубины истории, когда казахи, видя приближение врага, подавали сигнал, чтобы собрать воинов и дать им отпор. С 2008 года на Отпан тау стали праздновать Амал мерекесі. Теперь огонь зажигают во время праздника, в память о предках. Он символизирует единение народа.

    В ходе мероприятия прошли чтения Корана в память о погибших во время январских событий. Аксакалы региона традиционно зачитали послание к казахстанцам, призывая народ к единству и миру.

    Напомним, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречи с жителями Бейнеуского района.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Акимат Мангистауская область Регионы Казахстана
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