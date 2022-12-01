Огненный факел над новым химкомплексом напугал жителей Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Огненный факел над новым химкомплексом «КРІ Inc» , сданным в эксплуатацию в прошлом месяце, напугал жителей Атырау. Видео факела было распространено в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Газохимический комплекс «КРІ Inc», сданный в эксплуатацию в прошлом месяце расположен на территории Kazakhstan Retrochemical Іnductries Inc.

«В связи с продолжающимися наладочными работами сложного оборудования – пропиленового компрессора, 30 ноября в 14:45 был произведен кратковременный контролируемый сброс пропана на факел. Так как направленным на факельную установку газом является пропан чистотой 99,8 % с нулевым содержанием серы и ее соединений, в результате горения образуются углекислый газ и вода. Негативного влияния на состояние окружающей среды не оказано»,- сообщили в пресс-службе предприятия.

На текущий момент сброс пропана на факел не осуществляется.



