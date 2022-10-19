Огнем уничтожено 450 тонн сена в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 18 октября в 3 часа 43 минуты в поселке Ново-Явленка близ Усть-Каменогорска на территории крестьянского хозяйства горело 450 тонн складированного в рулоны сена. Причина пожара устанавливается, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

С начала пожароопасного периода в регионе уничтожено огнем более 1 тыс. тонн сена.

«Основными причинами возникновения пожаров на сеновалах является неосторожное обращение с огнем, несоблюдение требований пожарной безопасности. При загорании стога мигом уничтожаются огнем. Несмотря на проводимые сотрудниками ДЧС ВКО инструктажи с руководителями и работниками сельскохозяйственных предприятий, жителями дачных массивов нарушения правил пожарной безопасности допускаются. Например, стога с сеном складируются на крышах сараев и других хозяйственных строениях вблизи с линиями электропередач, что категорически запрещено. Вблизи со стогами допускается неосторожное обращение граждан с огнем», - проинформировал заместитель начальника ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

Специалисты ДЧС ВКО отмечают, что сено очень плохо поддается тушению. Если сено загорелось, то срочно необходимо принять меры по недопущению распространения огня. Чтобы не допустить уничтожения материальных ценностей, надо соблюдать следующие основные правила:

- Складирование сеновалов на усадебных участках, территориях жилых домов выполняются на расстоянии не менее 15 метров до зданий и надворных построек. Площадь основания стога не должна превышать 150 квадратных метров, а штабеля прессованного сена – 500 квадратных метров;

- Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров;

- Штабеля грубых кормов размещаются на расстоянии не менее 15 метров до оси линий связи, не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений, за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи.

Фото: www.instagram.com/shygysqaz_tjd

