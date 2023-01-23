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    Огнеборцы Усть-Каменогорска эвакуировали 15 жителей при пожаре в пятиэтажке

    23 Января 2023, 17:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – В Усть-Каменогорске произошел пожар в пятиэтажке. Пожарные эвакуировали 15 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В Усть-Каменогорске по улице Бобровская в пятиэтажном жилом доме произошел пожар в квартире на первом этаже. Проживающая в ней женщина самостоятельно покинула задымленное помещение. Прибывшими в считанные минуты пожарными подразделениями из подъезда, где был густой дым эвакуировано 15 жителей и размещены в теплом автомобиле «Вахта». Огонь ликвидирован на площади 15 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. В тушении было задействовано 14 огнеборцев и пять единиц техники.

    Предварительной причиной пожара рассматривается версия несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.


    Фото: МЧС РК

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Восточно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар Усть-Каменогорск
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