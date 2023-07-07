Огнеборцами ликвидирован пожар в Баянаульском заповеднике

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожар на территории Баянаульского государственного национального природного парка ликвидирован сегодня в 06:55 благодаря принятым мерам задействованных сил и средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ДЧС Павлодарской области.

Общая площадь 4,7 га. Выявлена предварительная причина загорания - грозовой разряд.

Напоминаем, что 6 июля 2023 года в 16.10 часов на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Баянаульском районе, на территории Баянаульского государственного национального природного парка на открытой территории произошло загорание сухой травы и кустарников.

В тушении пожара были задействованы силы и средства ДЧС: 6 сотрудников и одна единица техники, лесхоза: 23 человека. 7 единиц техники, а также один авиаборт.

ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.