Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Оглашены возможные соперники Геннадия Головкина на первый бой в 2021 году

    22 Ноября 2020, 12:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Издание The Athletic предположило, кто может стать первым соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина в 2021 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    «Как только Головкин проведет обязательную защиту титула чемпиона мира, он может провести еще один большой бой: с Саулем Альваресом, Хайме Мунгией, Билли Джо Сондерсом или Дэниэлом Джейкобсом — всё это жизнеспособные варианты на первую половину 2021 года», — отмечает The Athletic.

    Напомним, с «Канело» и Джейкобсом Головкин уже дрался: первый бой с «Канело» закончился спорной ничьей, а в рематче Геннадий уступил решением большинства голосов судей. Джейкобса Головкин победил единогласным решением.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Головкин
    Новости по теме
    Новости по теме
    Артем Захаров выиграл международный турнир по велоспорту на треке в Чехии
    Ангелина Лукас: Хочу принести все чемпионские титулы в Казахстан
    Глава государства принял призеров чемпионата мира по боксу
    ЧМ-2023 по хоккею: где покажут матч Швейцария - Казахстан
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    3 Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
    4 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    5 Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
    Новости партнеров