Оглашен приговор убивавшему собак и продававшему их мясо в кафе Астаны акмолинцу

ШОРТАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Жителю Шортандинского района, который занимался незаконным отстрелом собак и дальнейшей реализацией их мяса, оглашен приговор. Бывший работник ветеринарии заплатил штраф в размере 200 МРП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, уголовное дело о жестоком обращении с животными было зарегистрировано еще 20 февраля. Как выяснилось, 41-летний житель поселка Дамса Шортандинского района отлавливал бездомных собак и пускал их на мясо, которое после продавал.

Полицейские нашли при обыске в доме у мужчины 750 кг собачьего мяса.

Как отметили в полиции, в одном из столичных кафе рассказали, что ранее купили у злоумышленника около 150 кг мяса, за которое они заплатили более 100 тысяч тенге.

«Как выяснили полицейские, мужчина ранее работал в ветеринарии и знал, как можно отстреливать собак. В ходе обыска стражами порядка у злоумышленника было обнаружено 26 штук дротиков с препаратом «Аделин-супер», 19 пластин с дротиками в количестве 190 штук, 11 дротиков розового цвета, один дротик синего цвета, шприц с иголкой, рукоятка приклада, цевье, которые после суда были уничтожены», - поделились в ведомстве.

Полицейские также подчеркнули оперативную работу дознавателя отдела полиции Шортандинского района, который передал материал в суд в течение двух недель, несмотря на то, что он включал четыре тома.

«Приговором суда Шортандинского района в отношении мужчины назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП, то есть в сумме 690 000 тенге. На сегодняшний день данный штраф уже оплачен. Напоминаем гражданам о том, что незаконный отстрел и жесткое обращение с животными запрещается законом», - резюмировали в полиции.