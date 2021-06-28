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    Оглашен приговор по делу букмекерской конторы «Олимп» в Алматы

    28 Июня 2021, 12:09

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районном суде Алматы завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении работников БК «Олимп», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фигуранты данного дела (более 20 лиц - 11 лиц подсудимые, 9 лиц находятся в розыске) преданы суду за участие в организованной преступной группе, организацию незаконного игорного бизнеса, уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денег, полученных преступным путем.

    Судом установлено, что лица, часть которых (9 лиц, прим.ред.) находятся в розыске, в целях совершения уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, создали устойчивую организованную группу и руководили ее деятельностью.

    Основная преступная деятельность группы заключалась в получении постоянного источника криминального дохода путем организации незаконного игорного бизнеса под видом букмекерской деятельности, уклонение от уплаты налогов в бюджет с организаций и дальнейшей легализацией денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем.

    Фигуранты дела в составе преступной группы с января 2014 года выполняли следующие действия:

    · изменение места серверов компании за пределы РК, интегрирование на сайт БК «Олимп» электронного казино;

    · обналичивание поступивших денежных средств;

    · конвертация в иностранную валюту и передача курьерам для вывоза за пределы РК, а также их легализация.

    В результате преступных действий осужденных государству причинен материальный ущерб свыше 95 млрд тенге.

    «Подсудимые на судебном заседании отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они не знали о существовании преступной группы. Сторона защиты просила суд оправдать подсудимых. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых доказана материалами дела, в том числе негласными следственными действиями», - сообщили в пресс-службе суда.

    В суде прокурор обвинение поддержал и просил назначить всем реальное наказание в виде лишения свободы.

    Суд при назначении подсудимым наказания, учитывая наличие смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, назначил им наказание в виде лишения свободы сроками от 5 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в УИС средней безопасности, в зависимости от степени их участия в преступной группе.

    Имущество подсудимых, нажитое преступным путем, конфисковано в доход государства.

    С осужденных в доход государства взыскан материальный ущерб – 95 млрд тенге.

    Приговор суда не вступил в законную силу.

    Напомним, в декабре 2019 года стало известно о том, что ДКНБ РК по городу Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного бизнеса администрацией букмекерской конторы «Олимп».

    С 22 января 2020 года букмекерская контора «Олимп» больше не может принимать ставки по казахстанской лицензии в связи с её приостановкой.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс МВД РК
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