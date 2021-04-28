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    Оглашен приговор обвиняемым в убийстве женщины в Алматинской области

    28 Апреля 2021, 16:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области вынесен обвинительный приговор по факту убийства З4-летней женщины в ноябре 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данному уголовному делу приговор оглашен двум мужчинам.

    В суде, первый подсудимый предъявленное обвинение в организации убийства из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью не признал. Второй подсудимый убийство из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью признал полностью.

    В судебных прениях прокурор просил суд признать подсудимых виновными по предъявленным обвинениям, назначить каждому по 20 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона была солидарна с мнением прокурора.

    Суд признал двух мужчин виновными в совершении данного преступления и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы для мужа погибшей и 15 лет лишения свободы для второго подсудимого. Отбывание наказания осужденных определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

    Кроме того, их обязали возместить моральный ущерб семье погибшей в сумме 20 млн тенге.

    Напомним, в конце ноября 2020 года 34-летнюю женщину зарезали в машине в Алматинской области.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия Судебный процесс МВД РК Регионы Казахстана
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