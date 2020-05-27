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    Оглашен приговор бывшему акиму Павлодарской области Булату Бакауову

    27 Мая 2020, 12:48

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Экс-аким Павлодарской области Булат Бакауов получил три с половиной года ограничения свободы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на три года шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», - огласил судья уголовного суда № 2 Павлодара Нурлан Каирбеков.

    Установлен пробационный контроль на весь срок ограничения свободы с возложением исполнения обязанностей и с привлечением Булата Бакауова к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания.

    Б. Бакауов имеет две госнаграды: медаль «Ерен еңбегі үшін» и орден «Құрмет», - относящиеся к государственным наградам. Приговором суда он их лишён.

    Приговором суда в срок отбытого наказания зачтено время отбывания под стражей с 16 января по 18 февраля из расчёта один день за два дня и время содержания под домашним арестом с 18 февраля по 27 мая. 10 000 долларов США, хранящиеся в сейфе хранения ДКНБ РК по Павлодарской области, возвращены по принадлежности Бакауову, как и его личный айфон с сим-картой. Суд взыскал с него в доход государства судебные издержки за проведение экспертиз. Аресты на имущество отменены. С Бакауова взыскано 20 МРП в фонд компенсации потерпевшим. Из-под домашнего ареста он освобождён.

    Напомним, 15 января Комитет национальной безопасности провёл следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, зарегистрированному по статье 362 части второй пункту третьему УК РК в отношении Б. Бакауова по факту превышения должностных полномочий.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Судебный процесс
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