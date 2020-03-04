Оглашен приговор браконьеру: 18 лет лишения свободы за покушение и убийство егеря

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау оглашен приговор в отношении браконьера, совершившего покушение на убийство инспектора Оспанова, а также убийство инспектора Нуртазинова, находящихся при исполнении служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акмолинского областного суда.

18 лет лишения свободы и лишение права заниматься любительской охотой на 3 года. Такой приговор в отношении Анатолия Бонякевича был оглашен сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Акмолинской области.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. 2, 10 ч. 2 ст. 99 (убийство человека, осуществляющего служебные обязанности, с целью скрыть другое преступление); ч. 3 ст. 24 и пп. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 99 ч. 2 (покушение на убийство двух лиц при тех же квалифицирующих признаках), пп. 2, 4 ч. 4 ст. 337 Уголовного Кодекса (незаконная охота с применением автотранспортного средства, совершенная в отношении животных, на которых введен запрет на пользование, с причинением крупного ущерба).

«Бонякевич также признан невиновным в совершении преступления, предусмотренного ст.339 УК (незаконное добывание, хранение, перевозка и уничтожение дериватов животных, на которых введен запрет на пользование) и оправдан за недоказанностью его вины в совершении этого уголовного правонарушения», - добавили в ведомстве.

С Бонякевича в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 10 млн тенге и полтора млн в пользу потерпевшего 1500 000 тенге, а также в пользу государства причиненный материальный ущерб в размере 5,681 млн тенге.

«Судом установлено, что Бонякевич совершил незаконный отстрел сайгака, на которого введен запрет на охоту, и в ходе задержания его сотрудниками егерской службы, чтобы скрыть совершенное преступление, он совершил покушение на убийство инспектора Оспанова, а также убийство инспектора Нуртазинова, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Доказательствами вины осужденного явились его первоначальные признательные показания о факте отстрела им сайгака. Также возле найденной туши сайгака обнаружена гильза, которая была отстрелена из ружья осужденного, что подтверждается судебно-криминалистической экспертизой. Сам подсудимый в суде не отрицал факт произведения выстрела в направлении белой автомашины, которая преследовала их», - отметили в облсуде.

Смягчающими обстоятельствами стало наличие у осужденного несовершеннолетних детей и частичное признание вины.

Отягчающим стало совершение преступления с использованием оружия.

«Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес департамента полиции Акмолинской области о необходимости принятия мер реагирования в отношении следователя за допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, свидетельствующие о формальном, поверхностном подходе и ненадлежащем отношении к своим служебным обязанностям. А также в адрес руководителя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК о грубых нарушениях закона, допущенных руководством РГКП «ПО «Охотзоопром» для принятия соответствующих мер, а именно за нарушение «Правила применения специальных средств и служебного оружия государственными инспекторами по охране животного мира и инспекторами специализированных организаций по охране животного мира, а также применения служебного оружия егерями», в части необеспечения инспекторов специальными средствами защиты – жилетом для защиты от механических воздействий, а также служебная автомашина инспекторов не была оборудована проблесковым фонарем», - добавили в пресс-службе облсуда.

Отметим: приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 23 июля 2019 года двое инспекторов «Охотзоопрома» получили тяжелые огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров. Один из инспекторов скончался до приезда врачей. Второму пришлось пройти через операцию и лечение.

Убийцу егеря искали на земле и с воздуха. Подозреваемые в нападении на инспекторов были задержаны.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с трагической гибелью от рук браконьеров 43-летнего инспектора ЦРФ РГКП «ПО Охотзоопром» Каныша Нуртазинова. Глава государства поручил пересмотреть законодательство с целью усиления защиты прав егерей и ужесточения наказания за браконьерство, а также подписал Указ о награждении государственными наградами Республики Казахстан егерей Каныша Нуртазинова и Самата Оспанова.