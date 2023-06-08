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    Оформлять доверенность на выезд за границу ребенка можно будет онлайн в Казахстане

    8 Июня 2023, 13:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции Казахстана Азамат Ескараев уверен в успешном запуске услуги «Цифровой нотариус». По его словам, пока не было ни одной жалобы от пользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Запуск показал себя отлично. За достаточно непродолжительный период времени было более 1200 обращений от граждан, ни одной жалобы, ни одного негативного отклика. Народ с удовольствием обращается. Изначально мы пошли очень осторожно – две-три версии нотариальной доверенности запустили. Теперь мы будем расширять, то есть не только представление в судах, но и, например, будем разрешать предоставлять доверенность на выезд за границу ребенка», - сказал он в кулуарах Международного форума Астана.

    Ранее сообщалось о запуске госуслуги «Цифровой нотариат», которая позволяет перевести в онлайн-формат процедуры оформления нотариально заверенных доверенностей. Услуга доступна в разделе Enotary мобильного приложения eGovMobile. Проект реализовывается в пилотном режиме, поэтому пока можно заверить онлайн несколько видов доверенностей, например, представление интересов в судах.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Минюст Цифровой Казахстан Международный форум Астана
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