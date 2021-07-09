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    Оформляли документы непривитым людям, а вакцину уничтожали - Марат Ахметжанов о подделке паспортов вакцинации

    9 Июля 2021, 11:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах фальсификации паспортов вакцинации сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов, выступая на заседании коллегии ведомства по итогам I полугодия 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава агентства отметил, что уже дело дошло до фальсификации паспортов вакцинации. Буквально вчера в трех регионах были зарегистрированы такие факты.

    «Они оформляли документы практически непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета уходят на ветер», - сказал Марат Ахметжанов.

    Спикер добавил, что люди, получившие ложные паспорта вакцинации, посещают общественные места и представляют угрозу для общества.

    «Необходимо отметить, что получившие эти паспорта вакцинации люди находятся в общественных местах, могут находиться в помещении, передвигаться с нами на транспорте. Здесь не просто коррупционное правонарушение, но и угроза безопасности здоровью нашего общества и населения», - подчеркнул Марат Ахметжанов.

    Ранее Марат Ахметжанов рассказал о коррупции в части расходования средств на борьбу с КВИ. Выявлено 104 коррупционных факта.

    «К примеру, в Шымкенте осужден заместитель руководителя управления здравоохранения Мырзакулов по факту приобретения медицинской техники по завышенным ценам через аффилированные компании. Ущерб составил 1,5 млрд тенге. За аналогичные факты в Мангистауской области осуждена руководитель управления здравоохранения Жаманбаева», – сообщил Марат Ахметжанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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