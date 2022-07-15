Оформление ипотеки онлайн для клиентов Отбасы банка стало на 50% дешевле

Для своих клиентов, которые предпочли приобрести жилье с помощью онлайн-ипотеки, Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек») приготовил несколько дополнительных бонусов. Кроме экономии времени и удобства обслуживания, пользователи дистанционного канала теперь будут меньше платить по комиссиям.

С 15 июля 2022 года для них рассмотрение кредитной заявки составит 0 тенге. Дешевле онлайн-пользователям обойдется и услуга по организации выдачи займа. Ее стоимость снижена вдвое и теперь вместо 0,5% от суммы займа составляет 0,25 % от суммы займа.

«Сейчас в Отбасы банке на будущее жилье копят 2,3 млн казахстанцев. Все они - потенциальные покупатели на рынке недвижимости. Для их удобства и экономии времени банк запустил онлайн-ипотеку. С ее помощью можно купить дом или квартиру, не выходя из дома, за чашкой чая, в кругу семьи. Преимущества такого сервиса уже оценили сотни казахстанцев. Банк помог купить им жилье на общую сумму 8,8 млрд тенге. Теперь к комфорту и экономии времени прибавится еще один плюс - экономия средств. Для семейного бюджета это важное преимущество», - отметила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Онлайн-ипотека доступна для клиентов банка, которые хотят купить первичное или вторичное жилье на коммерческом рынке. Для оформления кредита оффлайн, в отделение банка придется прийти девять раз. С онлайн-ипотекой прийти в банк нужно только два раза – на этапе подписания договора займа.

Выбирая дистанционное обслуживание займа, клиенты Отбасы банка получают сопровождение персонального менеджера, предварительный расчет по займу и одобрение по кредиту, информацию о перечне документов. Далее клиент самостоятельно ищет недвижимость и производит ее оценку. Когда оценка готова, менеджер по видеосвязи помогает оформить кредитную заявку и сообщает клиенту о ее статусе. Если банк выдает положительное решение, то оператор помогает забронировать удобное время у нотариуса для заключения сделки купли-продажи. Там уже необходимо физическое присутствие клиента.

И только после этого будущий заемщик впервые появляется в отделении банка для предоставления правоустанавливающих документов, а затем и подписания договора займа и графика погашения.

Еще одно преимущество онлайн-ипотеки - в случае недостаточности дохода заемщика, к видео-звонку можно подключить созаемщиков, даже если они находятся в другом городе или стране.

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Фото: sobor.com.ua



