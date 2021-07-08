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    Оформить цифровую ипотеку за один день могут казахстанцы

    8 Июля 2021, 16:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О запуске проекта по оформлению цифровой ипотеки за один день сообщили в государственной корпорации «Правительство для граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Госкорпорация - это не только ЦОНы, но и бэк-офисы, за которыми стоят множество специалистов в области недвижимости, земельных отношений и социального обеспечения. В части оформления недвижимости люди вынуждены неоднократно посещать банки, ЦОНы и нотариусов для оформления ипотеки. В среднем, нужно потратить более пяти рабочих дней. Мы создали специальную цифровую инфраструктуру для банков. Совместно с Freedom finance с 1 июля запущен проект по оформлению цифровой ипотеки всего за один день», - заявил первый заместитель председателя правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин на брифинге в СЦК.

    Он также отметил, что в августе планируется полностью оцифровать процесс покупки жилья у застройщика, начиная с регистрации права и заканчивая регистрацией снятия с залога.

    Ранее в госкорпорации сообщили, что до конца года в стране планируют внедрить облачную ЭЦП .

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Жилье Цифровой Казахстан
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