Оформили кредиты на 300 млн тенге на 100 жителей Туркестанской области сотрудник банка с сообщницей

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области сотрудник банка и его сообщница оформили кредиты на более 100 сельчан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка задержали в Сайрамском районе подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере.

В районное управление полиции обратилась местная жительница. Женщина заявила, что неизвестный оформил на ее имя кредит на сумму 3,5 миллиона тенге. Получившая сообщение от банка гражданка сразу же обратилась в полицию.

Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Жертвой аферистов в общей сложности стали более 100 сельчан. С целью раскрытия преступления и задержания злоумышленника в полиции создали следственно-оперативную группу. Полицейские провели всесторонние розыскные мероприятия и опросили возможных очевидцев, сотрудников банка.

В результате принятых оперативных мер стражам порядка удалось выйти на след подозреваемой. Ею оказалась молодая девушка, местная безработная жительница. В ходе расследования выяснилась причастность к афере и сотрудника банка. Подозреваемых задержали.

Установлено, что «парочка» действовала во всех случаях по одной и той же схеме: девушка находила клиентов, обещала им оформить социальные пособия в сумме 50 000 тенге на каждого ребенка. Таким путем она получала доступ к их личным данным. Впоследствии эти данные девушка отправляла сотруднику банка через мобильное приложение. А тот давал одобрение и оформлял кредиты. Таким способом они нанесли ущерб гражданам на сумму 300 миллионов тенге.

Сайрамским РУП проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Подозреваемые находятся под стражей.