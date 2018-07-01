Официальные талисманы Олимпийских игр 2020 представили в Токио

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Токио были представлены официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание «Асахи Симбун».

Талисман Олимпийских игр был назван «Мирайтова», что происходит от сочетания японских слов «мирай» и «това», означающих «будущее» и «вечность», соответственно. Талисман представляет собой существо в сине-белую клетку.

Символом Паралимпийских игр 2020 стало бело-розовое существо «Сомейти». «Сомейти» происходит от популярного сорта сакуры и созвучно английскому словосочетанию «so mighty» (такой могучий).

Создателем данных талисманов является иллюстратор Рио Танигути, выигравший общенациональный конкурс, итоги которого определялись голосованием школьников начальных классов по всей Японии.

Организаторы отмечают, что футуристические персонажи сочетают традиционность и инновации.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Фото: tokyo2020.org