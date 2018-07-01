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Официально утвержден очередной участник андеркарда боя Головкин - «Канело» II

28 Июля 2018 12:18 219
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Официально утвержден очередной участник андеркарда боя Головкин - «Канело» II

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мексиканский чемпион мира WBO в первом среднем весе Хайме Мунгия (30-0, 25 КО) выйдет на ринг в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин - Сауль «Канело» Альварес15 сентября, сообщает Sports.kz.

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Имя боксера уже внесено в список участников вечера на авторитетном сайте BoxRec.com. Кто станет соперником 21-летнего боксера, пока неизвестно.

Кроме Мунгии, в рамках вечера ожидается бой Давида Лемье и Гэри О'Салливана, а также выступления бывшего «короля P4P» Романа Гонсалеса и абсолютной чемпионки мира Сесилии Брекхус.

Поединок Головкина и Альвареса состоится в Лас-Вегасе не T-Mobile Arena.

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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