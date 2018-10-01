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Официально озвучен срок следующего боя Головкина

18 Октября 2018 09:11 553
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Официально озвучен срок следующего боя Головкина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер в интервью ESPN рассказал, что экс-чемпион мира намерен вернуться на ринг весной следующего года, пишет Sports.kz.

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По словам Леффлера, следующий поединок GGG ожидается не раньше марта, но и не позднее мая 2019 года. Соперник казахстанца пока неизвестен, но помимо третьего боя с Саулем Альваресом промоутер называл возможным вариантом встречу с «регулярным» чемпионом мира WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой.

«Любой поединок, который мы сделаем, не помешает нам устроить третий бой с «Канело». Но в среднем дивизионе есть много имен, которые теперь хотят выйти на ринг с Геннадием, хотя раньше не горели желанием. Все потому, что он приносит на кон много денег и уже не нокаутирует каждого соперника», - поделился Том Леффлер.

Напомним, что в своем последнем поединке 15 сентября Головкин уступил «Канело» решением судей и потерял чемпионские титулы WBA (Super), WBC и IBO.

 

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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