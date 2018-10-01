Офицеры Нацгвардии РК назвали новое Послание особым

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Офицеры Регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии назвали Послание Главы Государства Нурсултана Абишевича Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни» особым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В каждом подразделение трансляцию нового Послания Главы Государства по шести важным направлениям - росту доходов населения, повышению качества жизни, созданию комфортной среды проживания, госаппарату, ориентированного на потребности граждан, эффективной внешней политики и сопричастности каждого казахстанца процессам преобразований в стране смотрели и слушали в режиме реального времени. Заместитель командующего регионального командования «Шығыс» по воспитательной и социально-правовой работе полковник Ниязтай Алкешев заверил: «Послание Главы государства народу Казахстана на 2019 год в дальнейшем будет дополнительно изучаться, рассматриваться на занятиях по государственно-правовой подготовке, в часы воспитательной работы и информирования личного состава. В воинских частях будут созданы информационно-пропагандистские группы, которые будут проводить разъяснительную работу среди военнослужащих всех категорий, а также членов семьей военнослужащих. Сегодня Глава государства озвучил вопросы реформирования органов внутренних дел, так как мы входим в единую систему органов внутренних дел. Соответственно, мы войска правопорядка, видим свою задачу в обеспечении безопасности нашей страны.

Глава государства поручил поднять заработную плату на 35 процентов военнослужащим и другим государственным служащим в период с 2019 по 2021 годы. Надо признать, что это для наших военнослужащих дополнительный стимул. Мы поднимем свою службу на более качественный уровень и будем качественно выполнять поставленные боевые задачи, - говорит офицер.

Начальник управления ВиСПР РГК «Шығыс» НГ РК подполковник Ермек Черикбаев признается, что для себя он отметил ряд моментов.

«Наш Президент акцентирует внимание на поднятие сельского хозяйства, промышленности, модернизации IT технологий, на улучшение качества дошкольного образование, повышение заработной платы госслужащим и специалистам бюджетных организаций. Важно, что Нурсултан Абишевич сказал, что «нужны качественные преобразования в работе правоохранительных органов. Безопасность является неотъемлемой частью качества жизни. Сотрудники органов внутренних дел находятся на переднем фронте борьбы с преступностью. За годы независимости погибло 770 полицейских. К тому же все думают, что если полицейский, так обязательно надо назвать их плохими словами, а чуть что, бегут к ним за помощью. В то же время общество ожидает коренного улучшения работы правоохранительных органов, в первую очередь нашей полиции. Полиция должна быть помощником человека, а не палкой для наказания», - цитирует слова Елбасы гвардейский офицер.

Подполковник Бахтиер Куватов отмечает, что ему особенно запомнилось поручение Главы государства министру внутренних дел о проведении реформы правоохранительной системы, о проведении внеочередной аттестации, что в свою очередь позволит повысить качество специалистов, в частности, военных специалистов Нацгвардии по выполнению служебно-боевых задач.

«Как отметил Глава государства «полицейский», ну, а проводя параллели - «военнослужащий», должен стать не карателем, а помощником гражданина Республики Казахстан».

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана.