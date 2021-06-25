Офис цифрового Правительства откроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Офис цифрового Правительства на территории ЭКСПО планируют открыть до конца этого года. Об этом сообщил председатель АО «НК «QazExpoCongress» Аллен Чайжунусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Аллен Чайжунусов, в здании офиса проводятся ремонтные работы.

«В здании в конце текущего года будет запущен офис цифрового Правительства. Это последний объект, который находится на реконструкции», - сообщил председатель национальной компании в ходе пресс-тура, организованного для журналистов в Нур-Султане.

Напомним, сегодня состоялся пресс-тур поствыставочного использования объектов Делового центра EXPO, организованный АО «НК«QazExpoCongress».

На территории комплекса расположены сфера «Нур Алем», ряд коммерческих павильонов, Международный центр зеленых технологий, Международный Astana IT университет, бизнес-центр, Офис цифрового правительства, здание МФЦА, Astana Hub, Конгресс центр, Международный выставочный центр EXPO. Заполняемость бизнес-помещений на территории ЭКСПО на сегодня составляет 98%.

На территории 25 га нового делового центра EXPO размещены 15 объектов, общей площадью 350 тыс. квадратных метров с наличием паркинга в 120 тысяч квадратных метров. В рамках реализации Концепции поствыставочного использования, площадь объектов была увеличена на 75 тысяч квадратных метров.