Официант рестобара в Астане брал оплату у посетителей на свой счет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официанту удавалось присваивать деньги посетителей рестобара целый месяц, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Астаны.

32-летний официант рестобара в Астане обманным путем завладел денежными средствами в сумме 440 тысяч тенге. Мужчина, обслуживая посетителей, производил расчет клиентам через личный мобильный банкинг.

Официант присваивал денежные средства клиентов в течение месяца, пока аферу не заметила администратор, которая сообщила в полицию.

«В отношении работника рестобара проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество». Устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.